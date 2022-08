Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb wehrt sich und leistet Widerstand

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Donnerstag, 25.08.2022, beobachtete ein Detektiv (37) einen Mann (45) in einem Supermarkt in der Alexanderstraße. Dieser lud gegen 18:30 Uhr seinen Einkaufswagen ungewöhnlich voll und ging zum Eingang. Dort wartete er, bis ein Kunde von außen in das Geschäft trat und sich die Automatiktür öffnete. Danach versuchte der Dieb den Laden auf diesem Weg zu verlassen. Als der Detektiv den Ganoven ansprach, wurde dieser direkt aggressiv. Er schlug dem 37-Jährigen in der Folge mit dem Ellenbogen und Fäusten in das Gesicht. Zudem trat er ihm gegen die Schienbeine. Als die Polizei eintraf, leistete er Widerstand. Der Betrunkene (über 2 Promille) spuckte auf die Beamten und versuchte sich aus deren Griff zu lösen. Die Polizisten nahmen den Dieb vorläufig fest und legten eine Anzeige vor. (hir)

