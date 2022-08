Polizei Hagen

POL-HA: Mann reißt Rollstuhlfahrer Portemonnaie aus der Hand

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Mittwoch, 24.08.2022, sortierte ein 22-Jähriger gegen 17:30 Uhr in der Elberfelder Straße Ecke Kampstraße Geld in sein Portemonnaie ein. Plötzlich langte ein Mann von hinten über die Schulter seines im Rollstuhl sitzenden Opfers, griff die Geldbörse und riss sie ihm aus der Hand. Der Dieb rannte in Richtung Friedrich-Ebert-Platz davon. Der Bestohlene beschrieb den Täter als südländisch oder nordafrikanisch aussehend, zirka 25 Jahre alt und dünn. Er trug schwarze Sneaker, eine Jeans, einen blauen Kapuzenpullover, eine schwarze OP-Maske und kurze, schwarze Haare. In dem Portemonnaie befanden sich Bargeld und ein Ausweis. Die Polizei sucht nach Zeugen. Üblicherweise werden Geldbörsen nach Entnahme der Barmittel beiseite geworfen; gelegentlich in einen Mülleimer. Hinweise zum Verbleib des Diebesgutes oder zum Täter werden unter 02331 986 2066 entgegen genommen. (hir)

