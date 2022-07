POL-MK: Exhibitionist entblößt sich auf Kinderspielplatz

Menden (ots) - Im Zeitraum zwischen Freitagmittag und Montagmorgen entwendeten unbekannte Täter aus dem Tank eines Baggers an der Straße Am Riekenbrauck ca. 150l Dieselkraftstoff. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahl und bittet um Zeugenhinweise unter der 02373-9099-0. (dom) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 ...

