POL-OS: Bissendorf: Frau von Wanderer auf Parkplatz belästigt - Polizei bittet um Hinweise zum Exhibitionisten mit schwarzem Kastenwagen

Bissendorf (ots)

Am letzten Donnerstag (30.06.2022), saß eine 56-Jährige in ihrem Pkw auf dem Parkplatz nahe des Friedhofs am Nemdener Kirchwegs. Gegen 12.40 Uhr fuhr ein weiteres Fahrzeug auf den Parkplatz und mit Schrittgeschwindigkeit an der Frau vorbei. Der Fahrer gaffte währenddessen buchstäblich in den Wagen der Bissendorferin, parkte seinen schwarzen Kastenwagen und stieg aus. Der Unbekannte schlich in Richtung des Pkw der 56-Jährigen und versteckte sich anschließend in Sichtweite hinter einem Baum. Dort manipulierte er an seinem Geschlechtsteil.

Der schlanke Exhibitionist war etwa 50-55 Jahre alt und 175 cm groß. Er hatte kurze, dunkelblonde, angegraute, dünne Haare und trug eine Art Schiebermütze sowie eine Brille. Bekleidet war er mit Wanderkluft (grünliche Cargohose, langes kariertes Hemd, Weste, Wanderschuhe) und einem Rucksack.

Die Meller Polizei bittet um Hinweise auf den Mann oder seinen schwarzen Kastenwagen, eventuell ein VW Caddy, unter 05422/920600 zu melden.

