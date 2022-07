Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter: Unbekannter Motorradfahrer flüchtet nach Unfall auf der Ebbendorfer Straße- Polizei sucht Zeugen

Hilter (ots)

Am Sonntagvormittag um 10.20 Uhr befuhr ein unbekannter Motorradfahrer die Ebbendorfer Straße in Fahrtrichtung Borgloh. In einer Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und touchierte dabei eine entgegenkommende 17-Jährige mit ihrer Yamaha. Diese kam aufgrund dessen zu Fall und verletzte sich leicht. Ihre Maschine klemmte unter einer Leitplanke. Bei Eintreffen der Polizei wurde sie bereits vom Rettungsdienst betreut und anschließend in das nächstgelegene Krankenhaus gefahren. Dieses konnte die junge Frau aus Melle noch am selben Tag verlassen.

Die Polizei sucht nun den schwarz gekleideten Unfallverursacher der seinen Weg fortsetzte, ohne sich um die Angelegenheit zu kümmern. Sein Motorrad war ein Sport- Touringmodell mit schwarzgrauer Lackierung. Weiterhin befanden sich Taschen an der Maschine. Hinweise auf den Unbekannten oder dessen Fahrzeug bitte unter 05421/921390 melden.

