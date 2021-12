Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Kleingartenanlagen

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte brachen im Zeitraum vom 11.12.2021 bis 29.12.2021 in zwei Parzellen einer Kleingartenanlage im Bereich der Brunckstraße ein. Dort wurden insgesamt sieben Wasserhähne demontiert und anschließend entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf 120 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

