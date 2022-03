Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Tatverdächtigen beim Graffiti erwischt

Lippstadt (ots)

Ein Zeuge informierte am Mittwoch (23. März 2022) die Polizei, als er einen 25-jährigen Lippstädter und seinen Begleiter um kurz nach 15 Uhr an zwei Unterständen des Sportheimes am Jahnplatz an der Bückeburger Straße beobachtete hatte. Während der Begleiter lediglich neben dem 25-Jährigen stand, versuchte sich dieser als Graffiti-Künstler. Nach Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung versuchte er seine Farbgestaltung damit zu rechtfertigen, da ja schon bereits weitere Graffitis an zwei der dortigen Unterstände wären und er davon ausgegangen sei, dass dies nun erlaubt sei. Dem war aber nicht so! Die Beamten leiteten ein Verfahren wegen Sachbeschädigung gegen den Lippstädter ein. (reh)

