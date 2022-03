Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Handy heruntergefallen - Tatverdächtiger nutzt Situation aus - Zeugen gesucht

Lippstadt (ots)

Das versehentliche Herunterfallen eines Handys nutzte ein Tatverdächtiger am Mittwoch (23. März 2022), gegen 17.30 Uhr, auf dem "Magister-Justinus-Weg" aus, in dem er es neben Eigentümerin hochhob, das "Samsung Galaxy" an sich nahm und dann mit dem Fahrrad davonfuhr. Der Tatverdächtige war circa 30 - 35 Jahre alt, schätzungsweise 175 cm groß, von kräftiger Statur und trug zur Tatzeit einen schwarz/blauen Kapuzenpullover. Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten oder zur Tat machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02941-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

