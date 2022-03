Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Einbruch in Schützenhalle

Soest (ots)

Einbrecher drangen zwischen Dienstagabend, 21 Uhr und Mittwochmorgen, 8 Uhr, gewaltsam in die Schützenhalle am Danziger Ring ein. Um in das Gebäude zu gelangen, schlugen sie eine Fensterscheibe ein. Im Inneren wurden das Schloss an einem Schrank aufgebrochen und die Räumlichkeiten durchsucht. Hinweise auf mögliches Diebesgut lagen zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht vor. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

