Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Rot oder Grün - Radfahrer leicht verletzt ins Krankenhaus

Lippstadt (ots)

Am Mittwoch (23. März 2022) befuhr ein 19-jähriger Radfahrer aus Lippstadt den linken Radweg der Udener Straße in Richtung Beckumer Straße. In Höhe des Hellinghäuser Weges wollte er die Straße an der dortigen Ampelanlage überqueren. Hierbei wurde er von einer 36-jährigen Lippstädterin mit ihrem Auto angefahren. Aufgrund des nachfolgenden Sturzes verletzte sich der Radfahrer leicht. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Über den Umstand, ob die Ampel des Radfahrers während des Überquerens Rot- oder Grünlicht zeigte, bestehen unterschiedliche Angaben. (reh)

