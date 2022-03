Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf-Enkesen im Klei - Firmenbullis gewaltsam geöffnet

Bad Sassendorf (ots)

Unbekannte öffneten gewaltsam, zwischen Dienstag, 20 Uhr und Mittwoch (23. März 2022), 7 Uhr, mehrere Firmenbullis auf einem Firmengelände an der Breitestraße in Enkesen im Klei. Anschließend entwendeten sie das darin befindliche Werkzeug. Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

