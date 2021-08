Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210825-1-pdnms Widerstand am Kanal in Rendsburg

Rendsburg (ots)

Am 24.08.2021 gegen 20.20 Uhr hatten Anwohner mehrere Schüsse aus Richtung NOK wahrgenommen und riefen die Polizei. In der Straße Am Kanal konnten die eintreffenden Streifenwagenbesatzungen schließlich drei junge Männer an einer Parkbank antreffen. Ein 21 jähriger Mann aus dieser Gruppe hatte einen Rucksack bei sich. In dem Rucksack befand sich eine Schreckschusswaffe mit dem dazugehörigen Magazin sowie Munition.

In der Hand hielt dieser Mann noch ein weiteres Magazin, dass mit einer Patrone gefüllt war. Der Mann war gegenüber den Beamten aggressiv und uneinsichtig. Trotz mehrfacher Aufforderung das Magazin abzulegen, kam er dieser nicht nach, sondern griff nach hinten zu seiner Hosentasche.

Die Beamten ergriffen daraufhin seine Arme und brachten ihn zu Boden. Hierbei stieß er Beleidigungen gegen die Beamten aus und wehrte sich vehement. Die beiden anderen jungen Männer verhielten sich in der Zeit kooperativ.

Der 21 jährige Mann wurde vorläufig festgenommen, ihn erwartet jetzt unter anderem eine Anzeige wegen Widerstand und Beleidigung.

