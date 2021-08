Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210824-1-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfall in Rendsburg gesucht

Rendsburg (ots)

Am 17.08.21 gegen 07.30 Uhr war ein 12 jähriger Junge auf seinem Fahrrad zur Schule unterwegs. Er befuhr die Unterführung für Fußgänger und Radfahrer vom ZOB zum Bahnhof in Rendsburg. Ihm entgegen kam ein männlicher Radfahrer ohne Helm. In der Unterführung stießen beide Fahrradfahrer zusammen und stürzten.

Der 12 jährige Junge zog sich bei dem Sturz trotz Helm Kopfverletzungen zu und musste im Anschluss stationär im UKSH aufgenommen werden.

Der andere Radfahrer dürfte sich am Arm verletzt haben, dieser stieg nach dem Unfall aber sofort wieder aufs Fahrrad und flüchtete in unbekannte Richtung. Es ist zu dem männlichen Radfahrer lediglich bekannt, dass er ein südländisches Aussehen hatte.

Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell