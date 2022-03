POL-SO: Kreis Soest - Betrüger haben mit WhatsApp-Kontaktaufnahme wieder Erfolg

Werl (ots) - Am Mittwochmorgen (23. März 2022) ging ein 64-jähriger Werler mit seinem Hund auf dem Friedhof an der Wulf-Hefe-Straße spazieren, als ein nicht angeleinter, fremder Hund gegen 09.30 Uhr seinen Hund ansprang und den Werler anknurrte. Nach der Bitte an den unbekannten Hundehalter, seinen Hund doch anzuleinen, entwickelte sich ein Streitgespräch, in ...

mehr