Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Fenster auf Kipp - Wohnungseinbruch

Geseke (ots)

Ein auf Kipp stehendes Fenster nutzte in der Nacht zu Montag (28. März 2022) zwischen 00.30 Uhr und 10.10 Uhr ein Einbrecher aus, um während der Anwesenheit der Bewohner in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Calenhof einzudringen. Dort entwendete er einen blauen Rucksack, Bargeld und diverse Schlüssel. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch oder Verbleib des Diebesgutes machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02941-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell