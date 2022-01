Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220130 - 0106 Frankfurt-Innenstadt/Nordend: Mehrere Taxen aufgebrochen - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(hol) In der Zeit von Donnerstag, 27.01.22, 15:00 Uhr, bis Freitag, 28.01.22, 14:40 Uhr, brachen Unbekannte in gleich vier Taxen ein. Zwei der Taten ereigneten sich im Nordend, an der Ecke "Rappstraße / Eckenheimer Landstraße" und im Bereich "Mauerweg / Bäckerweg", während die anderen beiden in der Innenstadt in der "Kurt-Schumacher-Straße" und der "Eschenheimer Anlage" begangen wurden.

Der/die Täter schlugen jeweils die hintere Seitenscheibe ein und durchsuchten die Fahrzeuginnenräume. In zwei Fällen entwendeten sie die Geldbörsen der Taxifahrer. Inwieweit die beiden am Folgetag wegen eines gleichgelagerten Delikts festgenommen Männer (Meldung Nr. 0102) auch für diese Taten verantwortlich sein könnten, ist aktuell Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Personen, die eventuell verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den beschriebenen Taxiaufbrüchen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 069 / 755 5 31 10 in Verbindung zu setzen.

