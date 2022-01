Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220130 - 0105 Frankfurt-Bundesautobahn 5: Falschfahrerin verursacht schweren Unfall

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Abend fuhr eine 46-jährige Autofahrerin entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf die BAB 5 auf. Kurz darauf kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Wagen. Vier Menschen wurden dabei verletzt.

Gegen 19:20 Uhr ging die Meldung über eine Falschfahrerin auf der BAB 5 bei der Polizei ein. Zeugen hatten gesehen, wie ein Nissan über die Ausfahrt "Frankfurt-Westhafen" auf die BAB 5 in Fahrtrichtung Darmstadt auffuhr. Kurz darauf beobachtete ein weiterer Zeuge, wie der Nissan entgegen der Fahrtrichtung auf dem Seitenstreifen der Autobahn stand. Offensichtlich setzte die 46-jährige Fahrerin des Nissan ihre Irrfahrt kurz darauf fort, denn sie kollidierte wenig später mit einem entgegenkommenden BMW. Der Beifahrer in dem BMW konnte nach eigenen Angaben noch gedankenschnell auf das herannahende Auto reagieren, indem er seiner Fahrerin ins Lenkrad griff und so einen Frontalzusammenstoß verhinderte. Die Fahrzeuge kollidierten deshalb seitlich versetzt. Alle drei Insassen des BMW wurden leicht verletzt. Die Falschfahrerin wurde schwer verletzt, schwebte jedoch nicht in Lebensgefahr.

Bei der 46-jährigen Unfallfahrerin besteht der Verdacht, dass sie stark alkoholisiert war. Die Polizei ließ ihr eine Blutprobe entnehmen und stellte ihren Führerschein sicher. Hinweise auf ein vorsätzliches Herbeiführen des Unfalls, bspw. aus suizidalen Absichten, liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell