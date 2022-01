Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220130 - 0103 Frankfurt-Nordend: Graffitisprüherinnen festgenommen

Frankfurt (ots)

(hol) Vergangene Nacht nahm die Polizei zwei junge Frauen auf frischer Tat fest. Sie waren gerade dabei, ein Graffiti aufzubringen. Anschließend entdeckten die Beamten weitere gleiche Schriftzüge in der Nähe.

Gegen Mitternacht fielen einer aufmerksamen Streife die beiden Frauen auf, weil sie am Abgang zur U-Bahnhaltestelle "Holzhausenstraße / Unicampus" in der Holzhausenstraße, direkt unter dem hell erleuchteten U-Bahnschild, ein Graffito aufsprühten. Nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß nahmen die Einsatzkräfte die beiden 18-Jährigen fest. Bei ihnen fand die Polizei entsprechende Sprühdosen. Bei der anschließenden Absuche des Nahbereichs entdeckten die Einsatzkräfte in der "Eysseneckstraße" noch weitere gleichaussehende Schmierereien, die an Abfalleimern, Litfaßsäulen und auf dem Gehweg aufgebracht wurden.

Nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen wurden die beiden heranwachsenden Frauen nach Hause entlassen.

