Polizei Hagen

POL-HA: Drogenfund nach Personenkontrolle am Hauptbahnhof

Hagen-Mitte (ots)

Bei einer Personenkontrolle im Bereich des Hauptbahnhofes hat eine Polizeistreife der Wache Innenstadt am Mittwoch (24.08.2022) Drogen gefunden. Gegen 20.10 Uhr kontrollierten die Beamten am Graf-von-Galen-Ring einen 24-jährigen Mann. Bei der Kontrolle fanden sie etwas Bargeld und mehrere verkaufsfertige Päckchen Marihuana. Der in Wuppertal lebende und polizeibekannte Mann wurde wegen Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln angezeigt. Zudem erhielt er ein Bereichsbetretungsverbot für das Umfeld des Hagener Hauptbahnhofes. Die Tütchen nebst Inhalt und das Bargeld wurden sichergestellt. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (sch)

