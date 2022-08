Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch - Fünfstelliger Bargeldbetrag aus Wohnung gestohlen

Hagen-Hengstey (ots)

Als ein 63-jähriger Hagener am Dienstag, 23.08.2022, morgens von seiner Nachtschicht nach Hause kam, erwartete ihn eine böse Überraschung. Das Licht in seiner Wohnung war eingeschaltet, die Schränke und Schubladen geöffnet und die Zimmer durchwühlt. Offenbar verschafften sich Einbrecher zwischen Montag, 22:15 Uhr, und Dienstag, 6:20 Uhr, über die Balkontür Zutritt zur Wohnung im Erdgeschoss. Sie flüchteten mit zwei Umschlägen, in welchen sich ein niedriger, fünfstelliger Geldbetrag befand. Bereits am Vortag sah der Hagener zwei 20-25 Jahre alte Männer in der Nähe seiner Wohnung sitzen, die er nicht zuordnen konnte. Die Kriminalpolizei prüft jetzt, ob die Unbekannten in Verbindung zu dem Einbruch stehen könnten. Die Ermittler nehmen Hinweise unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

