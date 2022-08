Polizei Hagen

POL-HA: Mann schlägt und tritt gegen Türen der Polizeiwache

Hagen-Mitte (ots)

Ein 33-Jähriger suchte am Mittwoch (24.08.2022) um 4.30 Uhr die Polizeiwache in der Bahnhofstraße auf und schlug sowie trat mehrfach gegen die Außenfassade, diverse Türen und das Eingangsschild. Der Hagener gab auf Nachfrage der Polizisten an, dass irgendetwas mit seinem Mobiltelefon sei, ein anderes Anliegen nannte er nicht. Der Randalierer schrie die Beamten mehrfach wahllos an und erhielt im weiteren Verlauf einen Platzverweis, den er jedoch ignorierte. Er weigerte sich darüber hinaus sich auszuweisen. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte der Mann ab. Er musste zur Durchsetzung des Platzverweises und zur Verhinderung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten nach der Feststellung seiner Identität in Gewahrsam genommen werden. Dieses konnte er nach ein paar Stunden Aufenthalt wieder verlassen. Ein Schaden entstand an der Fassade, den Türen sowie dem Eingangsschild der Wache glücklicherweise nicht. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell