POL-HA: Radfahrer nimmt Auto vor den Augen der Polizei die Vorfahrt

Hagen-Wehringhausen (ots)

Als ein 58-Jähriger am Dienstag (23.08.2022) um 16.45 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Wehringhauser Straße aus Richtung Bodelschwinghplatz kommend unterwegs war, nahm er einem Auto vor den Augen der Polizei die Vorfahrt. Der Fahrer des Pkw konnte einen Zusammenstoß gerade noch verhindern - der Hagener zeigte sich jedoch unbeeindruckt und setzte seinen Weg in Schlangenlinien fort. Die Streifenwagenbesatzung, die Zeuge der Geschehnisse geworden war, stoppte den 58-Jährigen. Als der Mann von seinem Rad stieg, verlor er sein Gleichgewicht und fiel beinahe zu Boden. Er konnte im letzten Moment einen Sturz vermeiden. Im Gespräch mit den Polizisten konnte er den Aufforderungen kaum folgen. Die Beamten mussten mehrfach dieselbe Frage stellen, bis der Hagener mit verwaschener Sprache antworten konnte. Der 58-Jährige stimmte einem freiwilligen Atemalkoholtest zu. Das Testgerät zeigte einen Wert von 0,6 Promille an. Die Beamten nahmen den Radfahrer zur Entnahme einer Blutprobe mit in ein Krankenhaus. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und er erhielt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (arn)

