POL-HA: Mann meldet Ruhestörung und muss in Gewahrsam genommen werden

Hagen-Haspe (ots) - Am Dienstag, 23.08.2022, hielt sich ein 35-jähriger Betrunkener kurz nach Mitternacht in der Voerder Straße auf. Dort pöbelte er laut Zeugenaussagen herum. Zu diesem Zeitpunkt traf er auf drei Männer, mit denen er in einen Streit geriet. Die Männer schubsten den 35-Jährigen und traten ihn, als er am Boden lag. Danach stiegen alle in einen schwarzen Audi und fuhren in Richtung Wehringhausen davon. ...

