POL-KN: (Stockach, Lkrs. KN) Gestürzter Biker kommt ins Krankenhaus

Singen (ots) - Ein wachsamer Anwohner hat am späten Mittwochabend gegen 22.50 Uhr ein Aufbruch an einem Zigarettenautomaten vereitelt. Der Mann bemerkte drei Jugendliche, die sich mit einem Winkelschleifer an dem Automaten in der Feldbergstraße zu schaffen machten. Nachdem der couragierte Zeuge die jungen Männern auf sich aufmerksam machte, flüchteten diese ...

