Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Geeste (ots)

In der Zeit vom 6. Mai bis zum 10. Mai beschädigten unbekannte Täter in der Langen Straße, bei einem dortigen Sport -und Jugendtreff zwei Fensterscheiben. Die unbekannten Täter ritzen Buchstaben und Zeichen in die Scheiben und beschädigten zudem noch eine Seiteneingangstür. Der Schaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Dalum unter der Rufnummer 05937 / 970050 in Verbindung zu setzen.

