POL-EL: Surwold - Zeugen gesucht

Haselünne (ots) - In der Nacht vom 9. auf den 10. Mai entwendeten unbekannte Täter in Haselünne in der Straße Fuhrenkamp mehrere Meter Dachrinne und zwei Fallrohre. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Haselünne unter der Rufnummer (05961)955820 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Christopher Degner Telefon: +49 591 - 87 130 E-Mail: ...

mehr