Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen-Lohne - Zeugen nach Raub gesucht

Wietmarschen-Lohne (ots)

Am 9. Mai kam es gegen 21.00 Uhr zu einem schweren Raub in Wietmarschen-Lohne in der Straße Am Hermelinghof. Zwei bislang unbekannte Täter betraten die Lidl-Filiale, bedrohten die beiden Mitarbeiter mit einer Waffe und forderten Bargeld. Nachdem sie einen vierstelligen Betrag erhalten haben, fesselten sie die Opfer und flüchteten in unbekannte Richtung vom Tatort. Die Angestellten konnten sich selbstständig befreien und verständigten die Polizei. Die beiden männlichen Täter sprachen Deutsch, waren etwa 180 cm groß, sportliche Figur und hatten kurzes dunkles Haar. Bei der Tatausführung trugen Sie einen Mund-Nasen-Schutz. Die Täter werden sich vermutlich vor der Tat im nahen Umfeld aufgehalten haben. Ob die beiden Männer mit einem Fahrzeug, mit dem Fahrrad oder zu Fuß vom Tatort flüchteten, ist bislang nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise und Zeugenmeldungen bitte an die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

