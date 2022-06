Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkrs. KN) Aufbruchsversuch an Zigarettenautomat vereitelt

Singen (ots)

Ein wachsamer Anwohner hat am späten Mittwochabend gegen 22.50 Uhr ein Aufbruch an einem Zigarettenautomaten vereitelt. Der Mann bemerkte drei Jugendliche, die sich mit einem Winkelschleifer an dem Automaten in der Feldbergstraße zu schaffen machten. Nachdem der couragierte Zeuge die jungen Männern auf sich aufmerksam machte, flüchteten diese unerkannt in ein nahegelegenes Waldstück Richtung Römerziel. Der Polizei liegt nur eine vage Beschreibung vor: Einer der Verdächtigen war korpulent, der zweite sehr schlank. Zum dritten Verdächtigen liegt keine Beschreibung vor. Weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, in Verbindung zu setzen.

