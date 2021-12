Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Schlosserstraße

Geldbörse aus Rucksack entwendet

Coesfeld (ots)

Eine Mitarbeiterin einer Olfener Firma auf der Schlosserstraße in Olfen traf am 10.12.2021, gegen 7.55 Uhr, auf eine ihr unbekannte Person in den Frimenräumlichkeiten. Sie sprach darauhin den Unbekannten an. Dieser erklärte, er wäre auf der Suche nach einem Praktikumsplatz. Da ihr das Ganze komisch vorkam und auch zur Zeit keine Praktiumsplätze vergeben werden, bat sie ihn zu gehen. Dieser Aufforderung kam er nach.

Gegen 10.00 Uhr bemerkte eine andere Mitarbeiterin (28-jährige Olfenerin) den Diebstahl ihrer Geldbörse aus dem im Lagerraum deponierten Rucksack. Diesen hatte die Olfenerin dort um 06.50 Uhr abgestellt.

Den Diebstahl an sich beobachtete niemand.

Die unbekannte Person wird wie folgt beschrieben:

- männlich - 25 - 30 Jahre alt - sportlich / schlank - ca. 172 cm groß - dunkle Haare, zu einem Zopf gebunden, an den Kopfseiten kurz rasiert - sprach Deutsch mit Akzent - schwarze Lederjacke - OP-Maske

Hinweise an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

