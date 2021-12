Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, B474

Hiddingseler Straße, Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Coesfeld (ots)

Am 10.12.2021, gegen 16:05 Uhr, befuhr eine 33-jährige Frau aus Dülmen mit ihrem Pkw die Hiddingseler Straße in Dülmen, aus Richtung Dülmen kommend, in Fahrtrichtung Hiddingsel. An der Kreuzung Hiddingseler Straße / B474, beabsichtigte die Fahrzeugführerin nach links in die B474 abzubiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden 19-jährigen Mann aus Dülmen, der mit seinem Pkw die K 28, aus Richtung Hiddingsel kommend, in Fahrtrichtung Dülmen befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Pkw. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Beide Personen wurden mit einem Rettungswagen umliegenden Krankenhäusern zugeführt. Die verunfallten Pkw mussten abgeschleppt werden.

