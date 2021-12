Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld, Kreisgebiet/Glätteunfälle

Coesfeld (ots)

Zwei verletzte Radfahrerinnen und Blechschäden sind die Bilanz von insgesamt sechs Unfällen aufgrund von Glätte am Freitagmorgen (10.12.) im Kreis Coesfeld.

Eine Radfahrerin kam in Coeesfeld auf dem Kalksbecker Weg zu Fall. Die zweite Radfahrerin in Dülmen auf der Lüdinghauser Straße. Krankenwagen brachten die Verletzten in Krankenhäuser.

Bei einem zweiten Glätteunfall in Dülmen rutsche ein Auto auf der Straße Wierlings Esch in einen Gartenzaun.

In Olfen ereigneten sich drei Unfälle. In allen Fällen blieb es bei Blechschäden.

Alle Unfälle ereigneten sich im Zeitraum von 6.50 bis 10.30 Uhr.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell