Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Isfelder Weg/Trecker mit Anhänger nach Verkehrsunfall gesucht

Coesfeld (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereist am Freitag, 3.12., gegen 16.50 Uhr ereignete, sucht die Polizei in Coesfeld den Fahrer eines Treckers mit Anhänger. Eine Dülmenerin befuhr mit ihrem grauen Nissan Juke den Isfelder Weg in Richtung Coesfeld, als ihr ein Trecker mit Anhänger entgegen kam. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die Dülmenerin auf den rechts neben der Fahrbahn befindlichen Grünstreifen aus. Dennoch kam es zum Zusammenstoß mit dem Trecker. Dabei entstand an ihrem Fahrzeug ein Schaden an der vorderen Stoßstange, dem Kotflügel, der Fahrertür und ihrem Seitenspiegel. Der Treckerfahrer entfernte sich von der Unfallstelle ohne seinen Anschlusspflichten nachzukommen. Zeugen, sowie der Treckerfahrer, werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, TEL. 02541/140.

