POL-COE: Nottuln, Bahnhofstraße/Autofahrer unter Drogeneinfluss

Coesfeld (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Coesfeld und der Polizei Münster Bei einer Auseinandersetzung am Montagmorgen (25.4., gegen 3 Uhr) an der Hansestraße in Coesfeld ist ein 33-Jähriger durch Messerstiche schwer verletzt worden. Den dringend tatverdächtigen 29-jährigen Angreifer des 33-Jährigen nahmen ...

mehr