Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen/Messenger-Betrug im letzten Moment bemerkt

Coesfeld (ots)

In den letzten Tagen gehen bei der Polizei im Kreis Coesfeld wieder vermehrt Anzeigen ein, wo sich angebliche Kinder bei ihren Eltern melden, weil sie ihre Handynummer geändert haben. So ist es auch einer Dülmenerin ergangen. Bei ihr meldete sich ihre angebliche Tochter und teilte ihr mit, dass sie eine neue Handynummer habe. Aufgrund der Änderung der Handynummer habe sie nun Probleme bestimmte Rechnungen zu bezahlen. Sie bat ihre Mutter Rechnungen im Gesamtwert von 3265,25 Euro zu überweisen. Nachdem die Dülmenerin die Rechnungen bezahlt hatte, stellte sie durch einen Rückruf des Freundes der Tochter fest, dass sie Betrügern aufgesessen war. Glücklicherweise konnte sie die Überweisungen noch zurückholen, so dass kein Schaden entstanden ist. Anzeigen wegen dieser werden inzwischen täglich bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Bitte warnen Sie Freunde und Angehörige vor dieser Masche. Für den Fall, dass Sie eine solche Nachricht erhalten, vergewissern Sie sich bei Angehörigen, ob tatsächlich die Nummer geändert wurde, bevor Sie einen Geldbetrag für andere zahlen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell