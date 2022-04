POL-COE: Senden, Bösensell, Bahnhofstraße/ Auto aufgebrochen

Coesfeld (ots) - Einen Taschenrechner haben Unbekannte aus einer Gartenhütte an der Gartenstraße in Darup erbeutet. Zwischen 12 Uhr am Samstag (23.04.22) und 11.30 Uhr am Montag (25.04.22) brachen die Täter die Tür sowie das Fenster der Gartenhütte auf. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle ...

mehr