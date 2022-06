Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkrs KN) Mit Pedelec verunglückt

Radolfzell (ots)

Am Donnerstagmittag, gegen 13.30 Uhr, ist eine 60-jährige Frau auf dem Fahrradweg von Radolfzell in Fahrtrichtung Moos mit ihrem Pedelec so heftig gestürzt, dass sie aufgrund ihren Verletzung ins Krankenhaus gekommen ist. Nach eigenen Angaben hatte die Frau vermutlich zu stark gebremst, sodass das Vorderrad blockierte und die Radlerin über ihren Fahrradlenker hinweg auf den Boden geschleudert wurde. Die Frau trug einen Fahrradhelm, der möglicherweise Schlimmeres verhinderte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell