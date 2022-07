Polizei Mettmann

POL-ME: Gleich drei Fahrzeuge bei Firmeneinbruch entwendet - Ratingen - 2207114

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In der Zeit von Freitagnachmittag, 22. Juli 2022, bis Montagmorgen, 25. Juli 2022, brachen bisher unbekannte Täter in die Räumlichkeiten einer Firma an der Straße Holterkamp in Ratingen ein. Sie entwendeten sowohl Werkzeuge als auch gleich drei Firmenfahrzeuge. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Am Montagmorgen, 25. Juli 2022, stellte ein Mitarbeiter einer Firma für Anlagetechnik und Stahlbauten an der Straße Holterkamp in Tiefenbroich bei Betreten der Firmenräumlichkeiten fest, dass Unbekannte ein Fenster an der Rückseite der Lagerhalle gewaltsam geöffnet hatten. Die Tatverdächtigen hatten augenscheinlich die Räumlichkeiten anschließend nach Wertgegenständen durchsucht. Sie entwendeten Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro und brachen gewaltsam einen Spind auf, aus dem sie drei Fahrzeugschlüssel für die in der Nähe des Firmengeländes abgestellten Firmenfahrzeuge stahlen.

Vermutlich auf dem Einstiegsweg verließen die Einbrecher anschließend die Räumlichkeiten mitsamt ihrer Tatbeute und entwendeten anschließend die Firmenfahrzeuge. Es handelt sich hierbei um einen circa sieben Jahre alten, grauen Mercedes Benz Sprinter mit einem geschätzten Zeitwert von circa 10.000 Euro und dem amtlichen Kennzeichen ME - EK 148; einem circa fünf Jahre alten Mercedes Benz Pritschenwagen in blau mit einem geschätzten Zeitwert von circa 10.000 Euro und dem amtlichen Kennzeichen ME - EK 7291 sowie einem circa drei Jahre alten Mercedes Benz X-Klasse (Pickup) mit einem geschätzten Zeitwert von circa 35.000 Euro und dem amtlichen Kennzeichen ME - EK 762.

In allen drei Fahrzeugen befand sich der jeweilige Fahrzeugschein.

Bisher liegen der Ratinger Polizei keine konkreten Hinweise auf den oder die Fahrzeugdiebe und den Verbleib der gestohlenen Fahrzeuge vor. Polizeiliche Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatortes wurden veranlasst, führten jedoch nicht zu einem positiven Ergebnis. Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungsmaßnahmen wurden eingeleitet, die Fahrzeuge zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen sowie sonstige Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib der gesuchten Mercedes Benz Fahrzeuge, nimmt die Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell