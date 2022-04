POL-BOR: Gronau - Versuchter Einbruch in Autohaus

Ahaus (ots) - Die Einbruchsicherung eines Zigarettenautomaten hielt stand. Unbekannte hatten gegen 04.40 Uhr versucht, einen an einer Hauswand am Kirchplatz in Ahaus-Wessum angebrachten Zigarettenautomaten gewaltsam zu öffnen. Mit dem mitgebrachten Werkzeug, mutmaßlich ein akkubetriebener Winkelschleifer, kamen die Einbrecher nicht zum Erfolg. Als die Täter einen Zeugen bemerkten, flüchteten sie. Hinweise bitte an die ...

