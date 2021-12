Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211207 - 1460 Frankfurt-Sindlingen: Erneut Briefkasten gesprengt

Frankfurt (ots)

(fue) Rund 3.000 EUR Sachschaden entstand bei der Sprengung einer freistehenden, aus Metall gefertigten Briefkastenanlage in der Hermann-Brill-Straße, am Montag, den 6. Dezember 2021. Gegen 17.35 Uhr war ein lauter Knall zu vernehmen. Zeugen konnten noch drei jugendliche Tatverdächtige beobachten, die sich schnellen Schrittes vom Tatort entfernten. Einer der jungen Männer habe eine schwarze Jacke mit weißen Elementen auf den Ärmeln getragen. Die Anlage wurde vollständig zerstört. Einige Teile lagen rund sechs Meter entfernt auf der Erde, die Platte der Rückseite wurde durch die Glasfüllung der Eingangstür die Kellertreppe hinabgeschleudert.

Erst gestern berichteten wir über die Sprengung einer Briefkasten- und Klingelanlage (211206-1456) an einem Mehrfamilienhaus in der Küferstraße am 5. Dezember.

Ein Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen lässt sich nicht ausschließen. Hinweise zur Aufklärung der beiden Taten erbittet das 17. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75511700.

