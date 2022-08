Polizei Hagen

POL-HA: Polizei sucht auffälliges rotes Auto mit Blumenmuster nach Unfallflucht

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Nachdem sich Freitagmittag (19.08.2022) in der Karl-Halle-Straße eine Verkehrsunfallflucht ereignete, sucht das Verkehrskommissariat der Polizei Hagen nach Zeugen, die ein rotes Fahrzeug mit einem auffälligen Blumenmuster und einem Unfallschaden gesehen haben. Die Fahrerin des flüchtigen Kleinwagens war gegen 12 Uhr in einen geparkten VW gefahren. Eine 68-Jährige war auf den Zusammenstoß aufmerksam geworden und rief die Polizei, nachdem sich das rote Auto, das mit bunten Blumen in verschiedenen Farben beklebt war, einfach entfernte. An der Seite des Fahrzeugs habe sich eine unbekannte Aufschrift befunden. Die Unfallverursacherin stieg nach Angaben der Zeugin kurz aus ihrem Kleinwagen aus und begutachtete den entstandenen Schaden an dem VW. Schadensregulierende Maßnahmen leitete sie jedoch nicht ein. Nach bisherigen Ermittlungen ist das beschriebene flüchtige Fahrzeug regelmäßig in der Karl-Halle-Straße unterwegs. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 bei der Polizei zu melden. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell