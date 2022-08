Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Speyer) Fahrbahnteiler beschädigt

Speyer (ots)

Langanhaltende Trockenheit scheint sich auch auf die Fähigkeiten von Autofahrern auszuwirken. Der kurze Schauer am Montagmorgen und die daraus resultierende feuchte Fahrbahn waren mitverantwortlich für einen Verkehrsunfall in der Schillerstraße. Eine 33-jährige Frau verlor aufgrund von nicht an die Straßenverhältnisse angepasste Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug, stieß gegen einen Bordstein, drehte sich und kollidierte mit einem Fahrbahnteiler. Dieser wurde aus der Verankerung gerissen und noch einige Meter mitgeschleift, bis die Autofahrerin auf der Gegenfahrbahn zum Stehen kam. Ihr Pkw war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 9.000 Euro. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht gefährdet oder geschädigt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell