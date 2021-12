Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach/Riedlingen - Funken und Rauch aus Firmen

Am Mittwoch rückte die Feuerwehr in Biberach und Riedlingen aus.

Ulm (ots)

Gegen 10.20 Uhr meldete ein 39-Jähriger Rauch aus einem Turm in Neufra. In diesem werden Pellets für die Heizung der Firma gelagert. Am Morgen befüllte ein Mitarbeiter die Anlage. Durch einen Defekt im Turm entstanden wohl Funken. So bildete sich Glut. Die Feuerwehr löschte das glimmende Material und trug es ab. Außer den angebrannten Pellets entstand kein Sachschaden.

Bei einer Biberacher Firma bildeten es gegen 10.15 Uhr Funken und Rauch in der Fabrikhalle. Grund dafür soll eine Störung an einer Maschine gewesen sein. Die Mitarbeiter verließen das Gebäude und die Feuerwehr blies den Rauch mit Gebläsen aus. Personen wurden nicht verletzt. Ob Sachschaden entstand, steht bislang nicht fest.

+++++++ 2297438 2297132

Jürgen Rampf / Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell