POL-PDWIL: Gewalttätige Jugendliche

Schönecken (ots) - Am Sonntag, den 21.08.2022 wurde in der Zeit von 16:30 - 19:35 Uhr in der Straße Alter Markt Höhe Hausnummer 10 in 54614 Schönecken ein silberner Peugeot beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Prüm zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Prüm Telefon: 06551/942-0 pipruem@polizei.rlp.de ...

