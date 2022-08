POL-PDWIL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Daun (ots) - Wie der Polizeiinspektion Daun am 22.08.2022 erst bekannt wurde, ereignete sich bereits am 06.08.2022 ein Diebstahl aus einem Personenkraftwagen im Bereich des Wildparks in Daun. Ein bisher unbekannter Täter begab sich an das vorübergehend nicht verschlossene Fahrzeug und entwendete das auf dem Beifahrersitz liegende Portemonnaie. Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen ...

mehr