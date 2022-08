POL-PDWIL: Diebstahl aus Fahrzeug

Daun (ots) - Am 21.08.2022 gegen 11:41 Uhr befuhr ein 57-jähriger Fahrer eines PKW mit seinem Fahrzeug die Bonner Straße in Daun. Hier wollte er eine vorausfahrende 36-jährige Pedelec-Fahrerin überholen, streifte hierbei jedoch das Rad, was zum Sturz der Radfahrerin führte. Sie verletzte sich durch den Sturz schwer und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Radfahrerin war nicht mit einem Fahrradhelm ...

mehr