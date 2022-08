Polizei Hagen

POL-HA: Rollerfahrerin von Auto erfasst und leicht verletzt

Hagen-Boele (ots)

Nachdem eine 60-Jährige mit ihrem Auto einer Roller-Fahrerin auf der Feldmühlenstraße die Vorfahrt nahm, verletzte sich die 32-Jährige leicht. Sie war bei dem Zusammenstoß über die Motorhaube des Toyota gerollt und anschließend zu Boden gestürzt. Mittwoch (24.08.2022) gegen 15.25 Uhr fuhr die 60-Jährige mit ihrem Auto in Richtung Feldmühlenstraße. Kurz vor der Kreuzung Pappelstraße/Feldmühlenstraße/Hellweg wollte sie nach links abbiegen. Sie übersah die Hagenerin mit ihrem Kleinkraftrad, die in Richtung Bandstahlstraße fuhr, und erfasste sie. Die Hagenerin erlitt leichte Verletzungen und musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Ihr Motorroller war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Schutzblech über dem Vorderreifen war stark verbogen, zudem brach die Vorderachse bei dem Unfall und die Front- sowie Außenspiegel wiesen diverse Kratzer auf. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. (arn)

