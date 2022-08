Polizei Hagen

POL-HA: Trickbetrug endet mit Schlägerei auf Parkplatz

Hagen-Vorhalle (ots)

Eine Gruppe Betrüger trat am Mittwoch, 24.08.2022, gegen 15 Uhr, auf einem Supermarktparkplatz in der Ophauser Straße mit Klemmbrettern auf. Einer der Gauner überzeugte einen 41-Jährigen, dass sie Geld für körperlich behinderte Menschen sammeln würden. Der Hagener überreichte fünf Euro. Er bemerkte allerdings schnell, dass der Betrüger zu seinen Kumpanen ging, die in einem PKW mit Kennzeichen aus Gelsenkirchen saßen. Hier stellte er die Männer zur Rede und fragte, wofür seine Spende genau verwendet würde. Die Ganoven wurden aggressiv und stiegen aus. Einer von ihnen (21) stieg aus und schlug dem 41-Jährigen so hart gegen das Gesicht, dass er eine Platzwunde erlitt. Dieser setzte sich zur Wehr, schlug zurück und hielt den Betrüger fest. Zeugen verständigten die Polizei. Die zwei anderen Männer stiegen in das Auto, fuhren auf den 41-Jährigen zu und bremsten immer wieder kurz vor einer Kollision ab. Doch der Betrogene ließ ihren Kompagnon nicht los. Als das Martinshirn erscholl, brausten die Ganoven davon. Eine Rettungswagenbesatzung behandelte den 41-Jährigen vor Ort. Die Polizisten stellten die Klemmbretter sicher und legten eine Anzeige gegen den 21-Jährigen und seine Komplizen vor. (hir)

