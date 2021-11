Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Wohnung in Mehrfamilienhaus

Plettenberg (ots)

Am Mittwoch brachen zwischen 11:45 Uhr und 13:20 Uhr unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "An der Lohmühle" ein. Sie hebelten die Wohnungstür auf und entwendeten Bargeld und eine Armbanduhr. Eine Zeugin hatte gegen 13:00 Uhr im Treppenhaus zwei Frauen beobachtet, die offenbar nicht zu den Hausbewohnerinnen gehörten und sich verdächtig umschauten. Sie wurden von ihr wie folgt beschrieben:

- Beide mit grauweißem Kopftuch - Dunkle Hosen - Eine der Frauen mit grauer Jacke bis zu den Knien

(schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell