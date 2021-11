Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebstahl/Fahrraddiebstahl

Iserlohn (ots)

Ein 30-Jähriger Iserlohner war am Mittwochmorgen in einer Supermarkt-Filiale an der Karl-Arnold-Straße einkaufen. Beim Passieren des Kassenbereichs stellte er das Fehlen seines Portmonees fest, welches sich zuvor in seiner Gesäßtasche befunden hatte. Im Nachhinein fiel ihm ein, dass er im Bereich der Backwarentheke eine leichte Berührung am Gesäß festgestellt hatte. Der Geschädigte hielt dies aber für ein unbeabsichtigtes "Anrempeln" einer Frau, die er nicht näher beschreiben konnte. (schl)

Die Besitzerin eines Mountainbikes stellte dieses am frühen Dienstagmorgen in einem Fahrradständer in der Straße "Poth" ab und sicherte es mit einem Schloss. Als sie es am gestrigen Nachmittag dort abholen wollte, war es verschwunden. Vor Ort lag nur noch das zerstörte Seilschloss. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell