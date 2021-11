Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Portmonee entwendet

Kierspe (ots)

Einer 68-Jähigen Kiersperin wurde am Mittwochnachmittag beim Einkaufen in einem Supermarkt an der Kölner Straße das Portmonee aus der Handtasche entwendet. Die Handtasche hatte sie während des Einkaufs über den Handgriff des Einkaufswagens gehangen. Der Geschädigten waren während des Einkaufs keine verdächtigen Dinge aufgefallen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell